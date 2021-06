See, mis muutub ja määravaks saab, on valimiste õhustik, taust, kontekst. Muutub maailm, muutub ka valimisi ümbritsev, ja antud korral on seda mõista veelgi olulisem kui kunagi varem.

Täitsa emotsioonivabalt tõden lihtsalt, et häbematus ja igasuguse sisulise vastutuse puudumine, on saavutanud enneolematud mõõtmed ja vormivad nüüdseks juba püsivalt kogu Eesti demokraatia harjumusi. Nn ekrestunud ei ole mitte ainult Isamaa, vaid ka Keskerakond - nii sisult kui vormilt.