Pärnu haigla kohtusse andnud advokaat: enne oli arst kangelane, aga nüüd vallandatakse kui vaktsiinivastane?

Praegu ähvardatakse tervishoiutöötajaid vallandamisega või otsitakse võimalusi, kuidas mittevaktsineerituid vallandada. Neile esitatakse ultimaatumeid ja muudetakse nende töötingimusi selliselt, et need teadlikult töötajale ei sobiks. Patsiendid jäetakse päeva pealt ilma neile vajalikust ravist, et arstist lahti saada. Paljud meditsiinitöötajad on haiguslehel tööstressi tõttu ja töötajaid sunnitakse valima, kas vaktsineerid või kirjutad lahkumisavalduse, jäädes ilma nii sotsiaalsest tagatisest. Need ei ole olukorrad, mida Eesti riik peaks soovima kangelastele, kes on rohkem kui aasta võidelnud koroonaviiruse tagajärgedega.