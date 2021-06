Oma konservatiivist kolleegile vastasin, et oleksin seda samamoodi teinud hea kolleegi, EKRE parlamendiliikme Merry Arti kaitseks, kui tema oleks samas olukorras pidanud kõnetoolis pisaratega võitlema, nagu pidi Kaja Kallas. Olin samas üllatunud, et osad EKRE naiskolleegid teise naise mõnitamisega juba kuid on kaasa läinud ja mõnuga itsitavad.