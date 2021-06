JUHTKIRI | Erakordsed jaanipühad. Jäägem ikka ellu!

Loodus ja kalender annavad oma panuse, andke teie ka – eelkõige liiklus-, vee- ja tuleõnnetuste ärahoidmiseks. Eesti varasema kogemuse järgi saab öelda, et just palavatel suvepäevadel kipub inimeste tähelepanu ja mõistus kaduma. Seekord saame palavuse koos suve suurimate peopäevade ja koroonapiirangutest vabanemise joovastusega – ohtlik kokteil.

Mullu juunis hukkus veeõnnetustes kümme inimest, tänavu on seni hukkunud kaks. Liiklusõnnetustes jättis mullu juunis elu kaheksa inimest, sel aastal seni kolm. Proovime teha nii, et vees ja liikluses hukkunud neljale ei tule lisa sel kuul ega ka järgmisel ja ülejärgmisel.

Ohtusid vähendada on lihtne. Põhitõdesid tuletab muu hulgas meelde praegune teavituskampaania „Sul on selgroogu”. Peamine tõde on see, et õnnetustes hukkunute arv oleks Eestis pidevalt palju väiksem, kui olengutel, kus tarvitatakse alkoholi, näidataks üles rohkem selgroogu. See tähendab: ei lastaks napsustel või narkojoobes inimestel rumalusi teha. Ei lastaks neid autorooli, kergliiklusvahendiga sõitma ega ka vette.