Mis sügisel tuleb, on palju suurem küsimus. Tahaks loota, et suudame vaktsineerimisega saavutada olukorra, kus ei peaks tõsisemat kolmandat lainet kartma. Ent garantiid ei saa anda, sest Eestis on praeguseks kõigest 50% täiskasvanuid ühe doosiga vaktsineeritud.