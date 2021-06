REPORTAAŽ | Leitsakus peetud Kose jaanipidu lõi tagasihoidliku eestlase tunded lõkendama

Kose jaanituli oli sündmus, mida reklaamiti kui Põhja-Eesti suurimat jaanipidu. Esinesid suured rahvamagnetid ja õige eesti suvepeo tunnusansamblid 2 Quick Start, Synne Valtri Band ja Terminaator. Kuigi alguses ei saanud pidu korralikult vedama ja rahvas oli pisut leige, oli selge, et korralik peosuvi on siiski kätte jõudnud ning inimesed on valmis pandeemia unustama ja elu nautima.

Ei saa öelda, et eesti mees on ainult tuim ja emotsioonitu, sest eriti peo edenedes käitus purjus meessugu väga sõbralikult. Korduvalt nägin familiaarseid härrasid, kes soovisid üksikute neidudega tantsida ja juttu teha, kuid tagasihoidlik vastassugu ei võtnud enamasti vedu. See ei paistnud ühtegi meest siiski heidutavat ja kiirelt liiguti järgmise sihtmärgi poole.