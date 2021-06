Millise tundega ukse enda järelt kinni panete?

Väga hea tundega. Neljapäeval (17.6 – toim) oli meil viimane majakoosolek, uued juhid olid ka kohal. Tutvustasime inimesi, kellega nad veel ei olnud jõudnud tutvuda. Nad on juba pikka aega olnud majas, võtavad asju üle, tutvuvad töötajate ja muuga.

Mul on süda rahul, sest anname organisatsiooni heas konditsioonis üle. Mõned inimesed ikka vahetuvad, aga see pole seotud minu ja Elmo Nüganeni lahkumisega. Teatrites toimuvad ikka hooaja lõpus muutused. Kui ise teed otsuse lahkuda, on rahu hinges. Loomulikult on väike ärevus sees, aga hirmu ei ole.

