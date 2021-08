Miks on eestlastest saanud ketsirahvas? Ballzy ketsipoodide keti ostujuht Kaspar Rätsep avab ketsikultuuri tagamaid.

Kui suur on su enda ketsikollektsioon?Huvi ketside vastu tekkis mul umbes seitse aastat tagasi. Sel ajal ei kujutanud ettegi, et ketsidel võib ka mingi teistmoodi väärtus olla ja mul polnud mõtteski ketse koguma hakata. Paar viimast aastat olen sellesse väga tõsiselt suhtunud ja kohe-kohe peaks mu kollektsioonis olema umbes 200 paari ketse. Lisaks need, mida igapäevaselt kannan.