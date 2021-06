EW rikkad | Maks Abramsoni karusnahaäri tõi Eestisse kaupa kogu maailmast

„Abramsohnide firma oli suurim karusnahkade hulgimüügiäri Eestis. Siin oli müügil suures valikus Saksamaalt saadud kotikunahku, lambanahku, Austraalia kängurut, vasika- ja varsanahku. Rikkalik oli naiste talvekraede valik. Pikakarvaline pehme opossum ja sinirebase opossum polnud väga kallid ning neid osteti palju. Hinnalistest nahkadest läksid hästi kaubaks nerts ehk Kanada naarits ja skunks, pargitud olid need Leipzigis. Vähem osteti helepruuni ja sametpehmet manderit ehk nugist, kuna need nahad olid naaritsast kaks korda kallimad. Karusnahad olid kallid ka kõrgete tollimaksude tõttu, näiteks sooblinahku äris müügis polnudki, need olnuksid liiga hinnalised või polnud neid saada Leipzigi firmadelt, mis olid peamiselt Euroopa karusnahkade turu valitsejad.”

Maks Abramson sündis 15. märtsil 1880 küll Venemaal, kuid jõudis juba üsna noorena Eestisse, sest tema isa oli Tallinna sisserännanud juut. Maksil oli kaks venda ja neli õde. Koos vendadega asutaski Maks 1900. aastate alguses oma esimese firma, tööstus- ja kaubandusettevõtte Vennad Abramsohn & Ko.