Venemaa kasutab survestamiseks kolme liiki tööriistu.

Esiteks kasutab Venemaa sõjalist ähvardamist - sõjalist kohalolu ja sõjalisi operatsioone -, et kahandada lääne toetust, eriti aga õõnestada lääne entusiasmi kõnealuste riikide Euro-Atlandi institutsioonidega lõimumise toetamisel. Kuniks postsovetlikud riigid ei kuulu Euroopa Liitu või NATO-sse või ei impordi EL-i institutsioone, on Venemaal palju lihtsam neid riike kontrollida. Vene sõjavägi survestab ka Moskva variisikuid, et nad ei asuks ellu viima isiklikke, Venemaa huvidega ühtimatuid eesmärke.

Teiseks toetab Venemaa korruptsiooni, kahtlasi tehinguid ja selgeid majanduslikke hüvesid, et peibutada nende riikide poliitilist eliiti.