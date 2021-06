Linna päev toob Tartusse nelja Eesti teatri esilavastajad ja dramaturgid

Tervelt neli Eesti sõnateatrit toovad kahe ooperisolisti ja kahe näitleja abil Tartus lavale oma 45 minuti pikkuse tõlgenduse neljast maailmakuulsast ooperist. „Hea meel on kinnitada, et vaatamata teatrite jaoks keerulisele olukorrale saavad festivali viienda sünnipäeva tähistamiseks esialgu planeeritust aasta võrra hiljem esietenduda „Carmen“ (dramaturg Andri Luup, lavastaja Maria Peterson, Theatrum), „Rinaldo“ (dramaturgid-lavastajad Urmas Lennuk ja Robin Täpp, Rakvere Teater), „Onegin“ (dramaturg Ott Kilusk, lavastaja Kaili Viidas, Endla Teater) ning „La Traviata“ (dramaturgid-lavastajad Taavi Tõnisson ja Anti Kobin, Eesti Noorsooteater),” ütles Tartu linna päeva kunstiline juht Reigo Tamm.

Taavi Tõnisson avab pika ettevalmistusprotsessi tagamaid: „See on olnud vette hüppamine täiesti tundmatus kohas, sest mida tean mina ooperist. Kuid just võimalus midagi uut õppida ja kogeda ning meile antud vabad käed panid selle eskiislavastuse loomisele jah-sõna ütlema. Lavastuses saavad kokku vanad sõbrad ja uued tuttavad teistest teatritest ning meil on plaanis mängida, hullata ja huligaanitseda, võimalikult vähe seletada – peamiseks ülesandeks seadsime enesele leida ooperist üles inimlikud ja sisulised teemad, märgilised sündmused ja hetked.“ Vähetähtis ei olnud tema sõnul ka fakt, et lavastus toob ta 29. juunil tagasi sünnilinna Tartusse ning muidugi „La Traviata“ imeilus muusika.