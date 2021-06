Eesti vaatajatele juba tuntud Omar Sy kehastatav džentelmenist kelm Assane Diop jätkab Netflixi edetabelite vallutamist. Tegemist on kõigi aegade populaarseima mitteingliskeelse seriaaliga voogedastusplatvormil.

Näiteks oli „Lupini” esimesel hooajal rohkem vaatajaid kui „Veidrate asjade” („Stranger Things”) 3. hooajal, „Emilyl Pariisis” („Emily in Paris”) või „Tiigrikuningal” („Tiger King”). See teeb seriaalist ühtlasi rahvusvaheliselt kõigi aegade populaarseima Prantsuse seriaali. Eesti edetabelis on „Lupini” jätkuhooaeg vaadatumate sarjade seas teisel kohal.