Soe suvi on juba mõnda aega kestnud ja üle on käinud suur kuumalainegi. Aga kui ka sinu suvepuhkus alles algab, on paslik rääkida rannamoest. Praeguse aja kõige moekamad ujumisriided teevad pai figuurile ning on äärmiselt värvikad ja šikid. Nendega võid minna Kloogaranda, Pärnusse või kasvõi Costa del Soli.