KULTUURIBIIT | Näitleja Ago Andersoni playlist

Aga Andreson oma muusikavalikust:

"Kunagi ostsin emale sünnipäevaks Heli Läätse kolm CD-d. Lolli peaga panin ühe neist autos peale ja nutsin terve tee, emale jäid need plaadid kinkimata. Läätse-armastus kulmineerus 13 aastat tagasi sünnitusmajas, kus sama kogumik kaasas oli. Tundus, et meie laps võiks sündida Helit kuuldes, aga kui asjaks läks, sisises naine, et pane see kuradi „Kaunid baleriinid“ vait! Helil on eriline koht meie pere südames.