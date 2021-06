Synne Valtri: mulle öeldakse tihti, et olen Anne Veski mantlipärija, kuid ise seda paralleeli ei näe

Teda on nimetatud ikooniks, fenomeniks, uue generatsiooni Anne Veskiks. Alati särav Synne Valtri (38) ei jäta ühegi eestlase südant külmaks. Rahvabändis Patune Pool tähelennu teinud lauljal on praeguseks juba kaks aastat omanimeline bänd.

Suveperiood tuleb Synne jaoks töine, hingetõmbeks jääb ainult paar vaba nädalavahetust. Intervjuu on tehtud mõni tund enne järjekordset esinemist Põhja-Eesti suurimal jaanitulel Kosel. Kuumakraadide lõõmas rääkisime Synnega muusikukarjäärist, imagost ja sellest, milline inimene on ta väljaspool lavalaudu.

"Ma arvan, et kõige õigem on selle kohta öelda nii: et kuhugi jõuda, peab astuma paar astet. Need on nüüd astutud. Patuse Poole hitid jäävad rahva südamesse ja need saab igast kanalist kätte. Ma olen sellele ajale tohutult tänulik, aga see sai läbi," ütleb Synne Valtri.