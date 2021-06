Kaimar Karu väidab, et Eestile pole vaja poliitikuid, vaid riigi tulevikust hoolivaid inimesi. See väide flirdib paradoksaalselt ise populismiga. Esiteks, poliitikud on samuti inimesed, mitte mingi eraldiseisev grupp. Teiseks julgen ma väita, et suurem osa poliitikutest, alates Reformierakonnast, lõpetades Isamaa ja sotsidega, tõepoolest hoolib Eestist ja meie riigi tulevikust.