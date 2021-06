NÄDALA NÄGU | Jumal: sõnajalaõis

Milleks on maailma loodud jalgpall? Eks ikka selleks, et jumalal oleks midagi vaadata, sel ajal kui lollid inimesed maa peal jaanipäeva peavad. Seega veetsin minagi jaaniõhtu teleka ees, elades kaasa Prantsusmaa ja Portugali mängule. Liigutasin oma tahte kohaselt palli sinna ja tänna, tekitasin suluseise, jalakrampe ja vigastusi. Lõbus oli.

„Vai-mu-likega! Meie siin teiste vai-mu-likega istume ja... Ja teeme natuke tuld ja... Ja siis meil läks meelest ära, et... Et kuidas see oli? Kuidas see edasi läks?”

„Ära katkes,” kostis teiselt poolt. „Ma rääkisin seda, et meie vimulikega.... Vai-mu-likega... Istume. Ja siis tuli selline mõte, et kuidas see laul edasi läks, et tiirariira hein? Issand, kas sa kuuled? Me oleme hädas!”