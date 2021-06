Reinsalu: Merkeli ja Macroni ettepanek korraldada EL-i tippkohtumine Putiniga on vale nii sisult kui ka ajastuselt

See on vale ettepanek oma sisult ja ajastuselt. Euroopal on kõhkluste kiuste olnud kannatlikkust säilitada ühine joon pärast sõja algust Ukrainas. Selle oluline element on viiepunktiline Euroopa Liidu Venemaa poliitika, mis muuhulgas näeb ette tipptasemel kohtumiste vältimist enne, kui Venemaa ei ole asunud täitma Minski kokkuleppeid. Selle Saksa-Prantsuse initsiatiiviga soovitakse senisest poliitikast lahti öelda. Selleks pole mingit vajadust, sest asjaolud pole muutunud. Veelgi kohatum on ettepaneku ajastus. Aset on hiljuti leidnud Navalnõi mürgitamine ja vangistamine, Tšehhi terroriakti avalikustamine, demonstratiivne vägede koondamine Ukraina piirile, küberrünnakud Euroopa riikide ja tema liitlaste vastu, Vene luure tõenäoline osalus Ryanairi röövis. Eriti groteskne on see ettepanek avaliku Josep Borrelli mõnitamise aktsiooni valguses.