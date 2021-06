On töökohti, kus töö saab nõuetekohaselt tehtud ka siis, kui vastastikkusel usaldusel puhkusepäevi veidi nihutada, vastavalt rannailmale või laste vajadustele. Suure kuumaga suutsin ma ise produktiivne olla varahommikuti ja õhtuti, suuresti väljaspool ametlikku tööaega. Lapsevanematel võib olla vajalik võtta puhkepäev hoopis ootamatutel aegadel. Näiteks on laps laagris haigestunud - olgu küll kõik selle eest kaitstud -, aga võib ette tulla. Sellisel juhul tuleb lapsele järgi minna kasvõi teise Eestimaa otsa. Jällegi vajab see mõistlikku kokkulepet tööandjaga, sageli ka kolleegidega.