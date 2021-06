Finantskirjaoskus tundub hirmuäratav ja keerukas sõna, kuid on abivahend majanduslikult iseseisvate otsuste langetamiseks. Tänases Eestis, kus PISA 2018 testi järgi 87% õpilastest ise oma igapäevase rahakasutuse üle otsustavad, on see hädavajalikum kui eales varem. Ometi ei paku praegune haridussüsteem noortele piisavalt teadmisi, kuidas rahaga ümber käia.