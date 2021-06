NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kommentaariumite põhjal oleks keskmine eestlane rassistist-seksistist pedofiil

Sõltumatu vaatleja: „Krematoorium. Kõik õues suveks plaanitud tööd on tegemata oodates temperatuuri normaliseerumist. Need kuumad nädalad võib suvest julgelt maha kanda, täielikult raisatud aeg, millega midagi peale hakata pole. Nojah, vees võib liguneda ja õlut lakkuda, see ei saa ometi kogu suve sisuks olla – ühekülgseks kisub. Marjade asemel saab sel aastal peenrast ja põõsast heal juhul mingeid rosinalaadseid krõbinaid ehk. Ropp.”

kuznetšik: „Vot kui hirmus lugu, aga teha üldistus kommentaariumite põhjal on libe tee, tänapäeval ei ole seal muud kui rumalus ja alaväärsusviha. Ja vahet pole kas eesti või venekeelsed kommentaarid. Kui me nende põhjal kanname mingid omadused üle keskmisele eestlasele, siis on tulemuseks kommunistist rassistist-seksistist pedofiil. Kommentaariumid annavad meile teavet ainult ühe kindla segmendi kohta, mitte terve ühiskonna kohta. Sama on venekeelsete kommentaariumitega, kus domineerivad impeeriumimeelsed alkašid ja logardid. See, et seltsimees Kuzitškin sellise asjaga tuleb vehklema talle au ei tee, näha on, et antud tegelase eesmärgiks on teised kisklema ajada ja ise sellest profiiti lõigata või sogasest veest mingi kalamaim välja sikutada. Hale.”