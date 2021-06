Miks Orban neid samme teeb, mis teda enamiku teiste ELi riikidega tülli ajab?

Lühike vastus on, sest tal lastakse seda teha ja see on kodumaal piisavalt populaarne. Orban on ammu mõistnud, et hoolimata kriitilisest retoorikast on Euroopa Liidul keeruline midagi tegelikku oma liikmesriigi suhtes ette võtta. Poliitiliselt oleks selleks vaja kõigi ülejäänud liikmesriikide üksmeelt, kuid on selge, et seda pole.