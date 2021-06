Helir-Valdor Seeder: Ungari „peksmisest“ ei tohiks kujuneda tava

Kui ühes liikmesriigis (antud juhul Ungaris) viiakse sisse seadusemuudatused, mis karmistavad karistusi pedofiilia eest ja pornograafilise sisu näitamise eest siis ei tohiks see suuri eriarvamusi tekitada. Selliste kuritegude eest peavad karistused olema karmid. Kui otsitakse lahendusi ka seksuaalkasvatust ja -propagandat puudutavatele probleemidele siis on see liikmesriigi enda kaalutlusõigus ning teised riigid ei peaks sellesse sekkuma.