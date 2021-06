KOLUMN | Olev Remsu: presidenti-isakest me ei vaja. Kõige parem oleks olla presidendita

Minu meelest on näimisfunktsiooni teenistuses olev presidendiinstitutsioon meie väikese riigi jaoks liigne luksus. Kui ei saa olla suur tegelikkuses, siis püüa vähemalt näida suur, tee suure nägu, sarnane suurtega!

Kas me peaksime enda riigist vähem lugu, kui ühendada presidendi ja peaministri amet? Või peaks maailm meist siis vähem lugu? Samuti valitseb praeguse korra puhul miinina dubleerimisoht, soov ennast kehtestada. Loodame, et see miin kunagi ei plahvata: ei juhtu seda, et president ja peaminister tahavad mõlemad ajada üht ja sedasama asja ja kumbki pole nõus tagasi tõmbuma. Või president ja välisminister.