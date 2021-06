Vabaduse festivalil etendub lavastus nähtamatutest perekondadest

2013. aastal võeti Venemaa riigiduuma poolt vastu homoseksuaalset propagandat keelav seadus, 2020. aastal lisandus Venemaa põhiseadusesse klausel, mis diskrimineerib samasooliste perekondade õigusi, eriti neid, kus kasvavad lapsed. Nende seaduste tulemusena on sellised pered Venemaa territooriumil kaotanud igasugused õigused, neid ähvardatakse laste äravõtmisega põhjusel, et nende vanemad ei vasta „traditsioonilisele” formaadile. On teada ka juhtumeid, kus sellised pered ongi oma lastest ilma jäänud. Seetõttu on LGBT pered sunnitud Venemaal elama oma igapäevast elu õhkkonnas täis hirmu. Kuidas elavad need “nähtamatud” perekonnad? Millega on täidetud nende päevad, millised on nende mured ja rõõmud? Ja kui palju nad ikkagi erinevad nö „traditsioonilisest” enamusest?