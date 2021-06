MÄLUPANK | Kristjan Oad: eestlane – põline vallutaja. 180-kraadine pööre soome-ugri endapildis

Äsja lõppes edukalt VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress. Aga mida ütlevad uusimad teadusuuringud soome-ugri kultuuri ja identiteedi kohta? Tuleb nentida, et lennartmerilikud või valdurmikitalikud pildid iidsest rahumeelsest metsarahvast on faktilise aluseta müüdid. Soome-ugri kultuuri juured, nagu näitavad viimastel aastatel keeleteaduse, geneetika, arheoloogia ja folkloristika andmeid tervikuna mõtestanud uurimused, näivad olevat hoopis mujal. Näib, et me ei ole põliselt mitte rahumeelne metsahõim, vaid teisi rahvaid vallutav ja endasse sulatav ning looduskeskkonda anastav sõjakas rahvas.

