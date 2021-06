Riia linnapea: meie kandis on kaks suurlinna, Stockholm ja Riia

Mullu pärast venemeelse Koosmeele võimult tõukamist Riia linnapeaks saanud Mārtiņš Staķis peab suureks probleemiks, et teised omavalitsused elavad Riia kulul. „Kuna enamik Jūrmala elanikke töötab Riias, saab Jūrmala endale lubada tasuta ühistransporti ja maamaksu alandamist, aga kõik kulud jäävad Riia kanda,” kurdab Staķis.

Uue linnapea sõnul peavad riialased harjutama end suurelt mõtlemat. „Riia pole minu jaoks lihtsalt linn, vaid metropol,” ütleb Staķis. „Läänemere maades on selliseid vaid kaks: Stockholm ja Riia. Tuleb taastada oskus suurelt mõelda ja selleks peab naabritega koostööd tegema. Oleme juba Tartuga sõlminud memorandumi selle kohta, et Riia-Tartu vahele tuleks rajada samasugune rongiliin, nagu on Tallinna-Tartu vahel. Siis saaksid Riiga saabuvad turistid hõlpsasti edasi Eestisse reisida. Suurt rolli hakkab mängima Rail Baltic. Praegu tulevad turistid Riiga kaheks ja pooleks päevaks, aga mina tahaksin, et nad tuleksid kaheks nädalaks Vilniusse, Riiga ja Tallinna. Ma pole kade.”

Samuti tuleb juttu jäähoki MM-il olnud juhtumist, kus linnavalitsuse eestvedamisel asendati Valgevene ametlik riigilipp opositsiooni lipuga.