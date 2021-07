30 aastat Eesti politsei taasloomisest. Uus politseivorm tõi keerulisel ajal uhke tunde

Politsei taastamine algas, kui Eesti polnud veel taasiseseisvunud, ja kulmineerus 1991. aasta 1. märtsil. Senise Nõukogude miilitsa asemel hakkas tööle Eesti politsei. „Politsei nime ootasime ammu. Tahtsime kohe, et Eesti politsei töötajad kiiresti välja paistaksid, kiiresti autodele „politsei” küljele kirjutada, need politsei värvidesse värvida,” meenutab pikaaegne politseinik ja poliitik Kalle Klandorf.

1990. algus oli kurikuulus aeg, kui kuritegevus lokkas. Iga päev tuli uudiseid autode ärandamisest, röövidest, tulistamistest, pommiplahvatusteni viinud arveteklaarimistest. See oli veel ENSV ja korrakaitses keeruline üleminekuaeg, sest ühed seadused enam ei kehtinud ja teised veel ei kehtinud. Politsei esimesteks peadirektori asetäitjateks pandi nõukogudemeelsed ametnikud, kes pidid hoolitsema, et uue Eesti politsei loomist ei saadaks edu.