Riikliku tulumaksu kaotamine ja üksikisiku tulumaksu suunamine osaliselt või tervikuna KOVidele ei tooks neile mingit tohutut lisaraha, sest see pole suur hüpe tänaselt 12%-lt, mis tulumaksust KOVide eelarvesse laekub. Lisaks tähendaks see riigile 300-400 miljoni euro suurust eelarveauku. Olukorras, kus järgmine aasta elab riik üle oma võimete – riigieelarve kulud on tänavusest 500 miljoni euro võrra suuremad – tekiks meil seega peaaegu kaks korda suurem eelarveauk. Kas see tähendab, et mingeid teenuseid pakutaks senisest vähem?