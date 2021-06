Festival Klaaspärlimäng: uudisteos Alisson Kruusmaalt, maestro Gidon Kremer, integreerumine festivaliga Orient

“Oleme Kremerata kava üle mõtisklenud enam kui pool aastat. Koos maestro Gidon Kremeri ja orkestri direktori Ingrida Zemzarega oleme läbi käinud kolm-neli programmimuutust. Teatavasti on Gidon Kremer ülimalt emotsionaalne ja spontaanne loominguline natuur, kes on suuteline iga nädal genereerima uusi ideid … ja nõnda on kavast välja jäänud esialgselt kavandatud tango-taustaline muusika Astor Piazzollalt, kelle sajandat sünniaastapäeva muusikamaailm tänavu tähistab. Sõelale jäi stiilne valik Bachi, Britteni, Xenakise, Kantšeli ja Pärdi loomingust. Ent ma ei imestaks, kui impulsiivsel Maestrol tekiks soov kava muuta lausa kontserdi kestel, sest isegi kontserdi vaheajal pakutav kohv võib anda inspiratsiooni uute ideede tekkeks. Kuigi festivalikorraldajale võib see tekitada omajagu “peavalu”, ometi meeldivad mulle säärased ettearvamatud artistid.