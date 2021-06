Puuetega nooruki ema: saime Hiiumaal kontserdil šokeeriva elamuse osaliseks

On jaanilaupäev, 23. juuni. Jõudsime Hiiumaale Suuremõisa Lossi, et nautida jaaniõhtut koos hea muusika ja väga heade muusikutega MTÜ Aavo Otsa Trompetiakadeemia korraldatud kontserdil “Teekond Hiiumaalt Argentiinasse.”

Olen oma 21-aastase puudega pojaga alates 5. eluaastast peale käinud Eestimaal ja mujal maailmas nii kirikutes, suurtes kontserdisaalides kui hubastel salongikontsertidel.

Noormehe eripära on see, et kõrgete helide tajumine valmistab talle hetkeks ebameeldiva aistingu ja nendel hetkedel paneb ta oma käed kõrvadele ning võtab siis taas ära...

Mis edasi sai ja mida vastas Aavo Ots, loe lähemalt artiklist! Otsal on enda sõnul juhtunust siiralt kahju. Samas leiab ta, et ka esinejatel on õigus musitseerida ilma, et neid häiritakse või miski nende tähelepanu kõrvale juhiks.