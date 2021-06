PÄEVA TEEMA | Lasnamäe pealik Svet: vajame rohkem psühholooge kui propagandiste. Ärme irvita vaktsiinist loobujate kallal!

Selmet irvitada vaktsineerimisest loobujate kallal, peaksime nad ära kuulama ja püüdma välja selgitada nende põhjendused. Rahulik dialoog viib teatavasti paremate tulemusteni ja seda kindlasti ka vaktsineerimise promomisel.

Tänaseks on selge, et Venemaal on pead tõstmas koroonaviiruse uus laine. Moskvas, haigestumise keskpunktis, seletatakse nakatumiste ja surmade kasvu nn deltatüvega, mis on eelnevatest viiruse versioonidest agressiivsem.

Lahendust nähakse vaktsineerimise hoogustamises, mis seniajani ei ole Venemaal käinud teab mis kiiresti. Üha aktiivsem inimeste liikumine Eesti ja Venemaa vahel ning üleüldine turistide suurem suvine reisimine välisriikidesse peaks ka meid väga valvsaks tegema.