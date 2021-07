Taasiseseisvunud Eestis on Harry Liivrand (60) üks neist, kes on meie kunstielu jaoks palju ära teinud. Juuni keskel juubelit tähistanud Liivrand on aastakümneid väsimatult eesti kunstnikke tutvustanud ja näitusi organiseerinud.

Niisama entusiastlikult nagu kultuurielu korraldamisse ei suhtu Liivrand aga oma armastatud valdkonna praegusse seisu. Ka kunstikriitika hääbub: „Kirjutajad on defitsiit – tähtis on see, et keegi kirjutaks midagigi selle mikroskoopilise honorari eest,” ütleb ta.