JUHTKIRI | Deltatüvi nõuab hoolt Vene piiril

Võrreldes talvega, kui see teema viimati jutuks oli, on reisimise olukord kardinaalselt muutunud. Nüüdseks on Euroopa Liidus ja Venemaalgi igal täiskasvanul võimalik ennast kaitsepookida, vaktsiin pole enam defitsiit. Inimesel, kellel on vaja reisida, on kõige mugavam ja odavam lasta ennast vaktsineerida – vaktsineerimise või läbipõdemise tõend on välismaalase pääse Eestisse ja Eesti elaniku pääse välismaale.