Küsimusele, mida EKRE päriselt ja sisuliselt ära on teinud, just ülearu palju vastuseid ei tule, kuigi tegu on erakonnaga, mis kandis 21 kuud valitsemisvastutust ja mille eelmine esimees tavatses end asepeaministriks nimetada. Teisalt on muljetavaldav saak, mille EKRE opositsiooni kolides ühiskonnale maha jättis: rikutud välissuhted, allakäinud poliitkultuur, mitu valede toel teadlikult õhutatud vastasseisu ja varasemast lõhestunum Eesti.