Kaugjahutus on Eestis veel vähetuntud, ent selle potentsiaal lokaalsete jahutusseadmete ees üüratu. Nii oleks süsteem võinud päästa ka terviseameti külmlao ja kogu vaktsiinikaos jäänud olemata. Mis imeloom see kaugjahutus siis ikkagi on?