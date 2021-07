PÄEVA TEEMA: UPPUMINE | Kui näed vees võõrast last, suhtu temasse nagu enda omasse – vajadusel ka keela!

Suvi, see on päike, soojus ja merevesi. Me kõik ootame jaanipäeva, sumedaid õhtuid ja valgeid öid. Kui on palav, tahaks vette ning suplema. Kas oleme teinud endast kõik, et vesi ei võtaks elusid ning kurbus ja kaotustunne ei jääks meisse kripeldama kogu eluks?