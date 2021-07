Endine Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ning asutuse endine kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütlevad, et see polnud esimene kord, kui külmlao temperatuurikõikumiste tõttu tuleb vaktsiine ja ravimeid maha kanda. Saare sõnul tuli seda aastas lausa mitmel korral ette. "Suhtumine oli see, et kui on kindlustatud, siis on hästi. Kanname maha ja kõik," meenutas ta.