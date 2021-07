KULTUURIBIIT | Räpiduo Clicherik & Mäx'i playlist

MAX

Kanye West "Bound II"

Teadsin seda lugu varem, kuid ei olnud süvenenud pisidetailidele ning kogu songwritingule. “I wanna f*ck you hard on the sink; After that, give you something to drink”. Lüüriline geenius.

Kelsey Lu "I'm Not In Love"

Minu peamine magamajäämise lugu. Nii ilus ja nii rahulik, et kõrv ning silm puhkab.

Dadi Freyr "10 Years"

Euroka Top 3 lugu, mis see aasta kõrva jäi. Üleüldse üle mitme aasta mingi lugu, mis mulle tõesti meeldib. Nii tore lugu, esitab koos oma õe, enda lapseootel naise ja oma sõpradega.

Kid Cudi "Erase Me"

Oeh… Väga isiklik side nii looga kui ka Kid Cudiga. Lugu räägib sellest, et keegi neiu tegi Cudile haiget, ning kättemaksuks sai Cudi kuulsaks ja nüüd peab neiu teda igal pool nägema. Bad*ss.

Tyler, The Creator "Igor’s Theme"

Kui keegi peaks mult küsima, et kui ma saaks elu lõpuni kuulata ainult ühte lugu, siis see oleks see lugu. Tyleri viimaselt albumilt “Igor”. Päästis mu karantiini 2020. aastal ning oli mu 2020. aasta kuulatuim lugu Spotifys, ilmselt ka sel aastal.

CLICHERIK

Calvin harris "Prayers Up"

On väga vähe albumeid millel ei ole ühtegi “skipi”. See laul on pärit selliselt. Äge laul.

Jorja Smith "On My Mind"

Ma leian ennast iga kuu aja tagant tegemas uut igapäevast playlisti. Ma ei tea, kas mul on selle lauluga mingi connection või meeldib see lihtsalt mulle nii palju, sest see laul jõuab kuidagi viisi igasse playlisti.

Drake "Over"

Lemmiklaul Drake'ilt, toob mulle väga palju nostalgiat. Mäletan, kuidas umbes kuus aastat tagasi põhikoolis vahetunnis seda lugu oma windows telefonilt kuulasin.

Baby Blu "Piiloon"

Soome keele oskus on avanud mulle ka nende muusika jaoks kõrva. Kõige uuem pärl, mille olen leidnud siitpoolt.

Kanye West "Black Skinhead"

Vaieldavalt kõige tugevama ja võimsama algusega laul. Hull mees, hull muusika, mida muud vaja on?

Clicheriku ja Mäxi uus singel "Eufooria" valmis koostöös ansambli pikajalise produtsendiga Bert on Beats.