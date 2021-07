POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: ärme jäta häid koole, polikliinikuid ja turvatöötajaid ainult rikastele. Vajame astmelist tulumaksu!

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse üleskutset vähendada tulumaksu kuni 13–15%, kusjuures anda see tervenisti kohalikele omavalitsustele, pole tõsiselt analüüsida lihtsalt võimalik.

Nagu ütles Šarikov Bulgakovi „Koera südames“, tuleb võtta kõik ja laiali jagada. Mida siin muud saakski öelda? Et meie rahandusminister ei saa aru, mida kujutab endast riigieelarve, ei mõista, et selles riigieelarves tekib tohutu poolemiljardiline auk, ei mõista, et see auk tuleb millegagi täita?

Ma siiski arvan, et vägagi mõistab, lihtsalt...