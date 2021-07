RETSEPTID | Tomatigalett ja -focaccia viivad keele alla!

Tomatigalett ehk lahtine vabakujuline pirukas on igati mõnus suvine amps. Muretainast põhjal küpsetis võib olla nii soolase kui ka magusa täidisega. Seekord teeme lahtise piruka suvistest magusatest tomatitest ja fetast, piruka teevad värsked ürdid eriti maitsvaks.

Ahjusoe focaccia on vastupandamatu. Aromaatne, seest pehme, pealt krõbeda koorikuga sai on väga mõnus, et niisama eraldi eelroana näksida või ka toekama toidu juurde, samuti, et valmistada näiteks võileibu. Itaaliast pärit küpsetist serveeritakse traditsiooniliselt kvaliteetse oliiviõliga, kuhu seda sisse kasta, kuid seda võib nautida ka võiga – kuidas endale rohkem meeldib.