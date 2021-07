Sinimustvalge rinda ja lüpsik kätte. Punkarid lasid nõukogude võimu nõmedustele ninanipsu

Punkarid 1982. aasta kevadel Nõmmel Generaator M-i kontserdil. Vasakul Kojamees. „Olin elava loomuga poiss, kord spordilaagrist Leningradist tagasi tulles ostsin haaknõelu, panin terve püksirea neid täis. Öeldi, et see mood on meil mööda läinud. Vastasin: mis mõttes mood? Ma ise mõtlesin selle välja. See oli 1981. aasta jaanuaris.”

Foto: erakogu