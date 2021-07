Pidu algas ametlikult kell kuus ja oli paar esimest tundi üsna vaikne, mõned üksikud inimesed istusid toolidel, sõid jäätist ja kuulasid üle tantsuplatsi kõlavat salsamuusikat. Miski ei viidanud sellele, et kella poole üheksaks on plats täidetud lõbusa seltskonnaga, kes vihub kirglikku salsat. Pisut lämbes ja sumedas suveõhtus tundub tants ideaalne viis ennast kogu maailmast välja lülitada. Õhus on lõunamaist energiat!