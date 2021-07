Oleme külaühiskond. Meie jõud seisneb selles, et meil ei peteta. Mäletan, kui 90ndatel kirjutas Aavo Kokk kolmapäeviti EPL-is suurepäraseid juhtimisalaseid nupukesi. Ühes neist osundas, et meie ühiskonna kiire areng on suuresti tänu võlgu sellele, et meil on sisemine usaldus ja suudame olulistes asjades kokku leppida ilma targutamiseta ning need asjad ka ellu viia. Just sellepärast olen kindel, et praegune riigikogu peaks maksude teemal vait olema.