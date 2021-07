Ameerika klišeed eesti filmis? „Öölapsed” tõestab, et ei tasu proovida

Uues eesti noortefilmis on julgelt ja avameelselt tahetud rääkida noorte elus tavalistest probleemidest. Kuid seda on tehtud nendesse sügavamalt laskumata, et depressiivsust vältida. Filmi tegijad ütlevad, et kuigi Eestis on noorte elust rääkivaid filme varemgi tehtud, siis enamasti on need olnud sünge alatooniga. Kui „Klass” ja „Nullpunkt” näitavad noor olemist peamiselt koolikiusamise ja raskuste kaudu, siis „Öölapsed” on helgemast vaatepunktist räägitud lugu.

Linateose keskmes on kolm õde, kes on kõik jõudnud väga erinevatesse eluetappidesse. Mässumeelne teismeline Jane (Alice Siil), värskelt gümnaasiumi lõpetanud Liis (Grete Konksi) ja turunduses töötav Karin (Piret Krumm) on värvikad tegelased, kelle ümber keerleb ühe metsiku suveöö lugu. Ühe öö jooksul jõuavad õed läbi elada kõikvõimalikke jaburaid olukordi, mida küll vaataja ette ei oska aimata, kuid mis oma lihtsuses jätavad pisut labase mulje.