AUTORIKÜLG | Herman Kelomees: faktikontrolli edetabel: nelja aasta suurimad valed ja valevorstid

Aeg on sealmaal, et kuulutada välja suurimate nelja aasta jooksul Eesti Päevalehe ja Delfi faktikontrollis tuvastatud valede ja valevorstide esikolmikud.

Ja võitjad on...

3. koht. Kaja Kallas 4. märtsil 2021 valitsuse pressikonverentsil: „Need piirangud, mis on praegu tehtud, on karmimad kui eelmisel kevadel...”

Seda väidet ei saa liigitada „tuima panemiseks” ehk juhtumiks, kus on raske uskuda, et inimene seda öeldes tõesti ei teadnud, et see ei saa tõele vastata – erinevalt kahest „edetabelis” ettepoole jõudnud juhtumist.