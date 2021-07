Natalie Mets: ööelu kestku, kuid lällavad noored kadugu

Oli inimesi, kes nautisid viisakalt esimesi sooje öid ja piirangute kadumist, aga oli ka väga purjus inimesi, kes röökisid, laaberdasid, oksendasid ja norisid üksteisega tüli. Kvaliteetse ööeluga oli sel vähe pistmist.

Selle kontrolli alt väljunud läbu pärast kannatavad väga paljud - läheduses elavad ja öösel mürast häiritud inimesed; hommikul klaasikildude ja okseloikude vahel kärudega manööverdavad emad (ja kõik teised liikujad); arendajad, kes on aastaid investeerinud aega ja raha, et luua mitmekesise kultuurieluga piirkonnad ja ka lühinägelikud ettevõtjad, kes praegu teenivad hea raha, aga muudavad keerulisemaks oma lobitöö tulevikus. Ja ma olen suhteliselt kindel, et tegelikult kannatavad ka pidulised, kelle järgmine päev on raisus ja pangakontol ilmselt vähem raha, kui nad tahaksid.

Mis puudutab konkreetselt viimase mõne nädala jooksul Põhja-Tallinnas toimunut, siis kõige suurem probleem on Telliskivi Loomelinnakus, Telliskivi Kvartalis, Balti Jaama Turu alal ning Noblessneris enda alkoholi tarbivad inimesed, kellest väga paljud on alaealised.