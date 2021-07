Eesti drag-kogukond ei ole kuigi suur. Meil on käputäis drag queen'e ja drag king'e, keda võib näha mõnel peol esinemas. On drag-esinejaid, kes kehastuvad vastassoo esindajaks, aga ka neid, kelle karakter ei piirdu sotsiaalsete soonormidega. Sain möödunud nädalavahetusel toimunud LGBT+ üritusel Bäm! kokku drag queen'ide Vilita ja Nordicaga, et rääkida, kuidas nad alustasid ja mis kõik peitub ühe drag queen'i karjääri taga.