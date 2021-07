JUHTKIRI | Panime õla alla. Pane sina ka

Oleme seda palju korranud, aga vaktsineerimisega hõlmatust ja praegust tempot vaadates on selge, et tuleb korrata veel: kaitsepookimine on parim võimalik viis pandeemia Eestis seljatada. Jõuda seisu, kus uute koroonasse nakatunute arv pole enam igal ennelõunal meediaportaalide esiuudis. Seisu, kus koroonasse nakatumisi on pidevalt vähe ja raskeid haigestumisi veelgi vähem.

Nii meie toimetuses kui ka ühiskonnas laiemalt on erinevaid arvamusi sellest, kui jõuliselt kaitsepookimist peale suruda, kui kohustuslik see peaks olema ja kas jätta neile, kes pole vaktsineeritud, vaktsineeritutega võrreldes vähem vabadust. Õnneks pole meil kolmas laine veel nii kõrge, et peaks kohe eritingimusi kehtestama. Aga nii liberaalseks saab jääda ainult eeldusel, et kõik need, kes pole põhimõtteliselt vaktsineerimise vastu, ei oota teab mida, vaid broneerivad endale kohe lähima aja või lähevad mõnda vaktsineerimispunkti, kus saab süsti käsivarde broneeringuta. Eriti käib see jutt üle 50–60-aastaste kohta, sest neil on suurem oht koroonat raskelt põdeda. Paraku pole isegi selles sihtrühmas umbes 30% inimesi veel vaktsineerima läinud. Raskeks kolmandaks laineks materjali jätkub.