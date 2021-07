Manuela Pihlap: oravad lubavad Tallinnasse tutikaid rattateid, aga Rasmus Mägi kodustaadioni jätsid Tartus täiesti rääma

„Liiga palju on tasuta asju,“ kurtis üks reformierakondlane kümmekond päeva tagasi Delfis , tehes ettepaneku tasuta maakondliku ühistranspordi kaotamiseks. Tema enda erakonna suur ja kandev idee eelseisvaks sügiseks Tallinnas on aga tasuta lasteaiakohad. Loogika umbes selline, et kui mina pakun tasuta asju, on see hea. Kui sina, siis halb.